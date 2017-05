Osnabrück. Relegation 2017: Bleibt der VfL Wolfsburg in der 1. Bundesliga oder steigt Eintracht Braunschweig auf? Das Hinspiel der Bundesliga-Relegation findet am Donnerstag, 25. Mai 2017 (Anstoß 20.30 Uhr), statt. So sehen Sie VfL Wolfsburg gegen Eintracht Braunschweig live im TV und Live-Stream.

In der Relegation 2017 zur 1. Bundesliga wird der 18. Teilnehmer der neuen Bundesliga-Saison 2017/18 gesucht: VfL Wolfsburg oder Eintracht Braunschweig? Der Bundesliga-Sechzehnte. trifft auf den Zweitliga-Dritten und beide Vereine kämpfen in Hin- und Rückspiel um das letzte Ticket für die 1. Bundesliga. Das Hinspiel findet an diesem Donnerstag, 25. Mai 2017, um 20.30 Uhr. Hier erfahren Sie, wie Sie das Relegationsspiel vom VfL Wolfsburg gegen Eintracht Braunschweig live im TV und Livestream sehen können.

Bundesliga-Relegation 2017: Kann Wolfsburg gegen Braunschweig bestehen?

Die Blicke der Spieler vom VfL Wolfsburg waren am vergangenen Samstag nach der dramatischen 1:2-Niederlage gegen den Hamburger SV im entscheidenden Spiel um die Relegation 2017 völlig leer. Es schien, als hätten die Wolfsburger nicht so richtig damit gerechnet, die Saison 2016/17 mit einem Kader für die Champions League am Ende tatsächlich mit dem Relegationsplatz abzuschließen. Es ist wie immer in der Relegation: Der Bundesligist kann alles verlieren, der Zweitligist alles gewinnen. (Bundesliga-Relegation 2017: Wolfsburg oder Braunschweig? VW vor Interessenskonflikt.)

Eintracht Braunschweig kommt an diesem Donnerstag, 25. Mai 2017, als Herausforderer in die Wolfsburger Volkswagen-Arena. Dann wird sich zeigen, ob der VfL Wolfsburg mental stark genug ist, um gegen die hungrige Mannschaft von Eintracht Braunschweig zu bestehen. Die größere Qualität besitzt der Kader des VfL - doch ob das am Ende reicht? Die finale Entscheidung fällt aber erst im Relegations-Rückspiel am kommenden Montag, 29. Mai 2017 (Anstoß 20.30 Uhr).

VfL Wolfsburg - Eintracht Braunschweig live im Free-TV: Relegation live in der ARD

Das Erste überträgt die beiden Relegationsspiele 2017 live im Free-TV. Am Donnerstag geht die ARD um 20.15 Uhr mit der Sportschau auf Sendung, um VfL Wolfsburg gegen Eintracht Braunschweig live im TV zu übertragen. Aus der Volkswagen-Arena in Wolfsburg meldet sich Moderator Matthias Opdenhövel. Kommentator von Wolfsburg gegen Braunschweig live in der ARD ist Gerd Gottlob. Anstoß ist um 20.30 Uhr. Im Anschluss an die Live-Übertragung der Relegation 2017 gibt es Stimmen von Spielern und Trainern zum Spiel. (Relegations-Dramen: Last-Minute-Tor und Leuchtraketen.)

Relegationsspiele 2017: VfL Wolfsburg - Eintracht Braunschweig live im Stream

Die ARD zeigt die Bundesliga-Relegation 2017 in einem kostenlosen Livestream. Über die ARD-Mediathek kann VfL Wolfsburg gegen Eintracht Braunschweig live im Stream mitverfolgt werden. Der Livestream läuft sowohl auf dem PC, als auch auf mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets. Beim Abruf des kostenfreien Streams zur Relegation sollte allerdings auf eine stabile WLAN-Verbindung geachtet werden. (Weiterlesen: VfL-Sportdirektor Rebbe glaubt an Klassenerhalt.)

Wolfsburg gegen Braunschweig: Relegation 2017 live im TV und Stream auf Sky

Auch der Pay-TV-Sender Sky ist bei der Bundesliga-Relegation live dabei. Auf dem Sender „Sky Sport Bundesliga 1“ zeigt der Bezahlsender ab 20.15 Uhr VfL Wolfsburg gegen Eintracht Braunschweig live im TV. Als Moderator ist Stefan Hempel im Stadion, kommentiert wird Wolfsburg gegen Braunschweig live von Martin Groß. Über das kostenpflichtige Streaming-Portal „Sky Go“ können Abonnenten von Sky die Relegation im Livestream sehen. Nicht-Abonnenten haben keinen Zugriff auf dieses Angebot.