Osnabrück. Das sechste Rennen in der Formel 1 2017 führt die Fahrer auf den Stadtkurs nach Monte Carlo. Am Sonntag, 28. Mai 2017, wird ab 14 Uhr der Grand Prix von Monaco ausgetragen. So sehen Sie die Formel 1 live im TV und Live-Stream. Auf RTL läuft der GP von Monaco live im Free-TV.

Runde 5 ging an Lewis Hamilton: Im Duell von Sebastian Vettel und Hamilton um die Formel-1-Krone 2017 hat der Mercedes-Pilot vor zwei Wochen in Spanien vor Vettel gewonnen und hat damit klar gemacht, dass der WM-Kampf der Formel 1 2017 richtig eng wird. Mit sechs Punkten führt Ferrari-Fahrer Vettel vor Hamilton vor dem sechsten Saisonrennen in Monaco, das am Sonntag, 28. Mai 2017, stattfindet. Wer wird dieses Mal das F1-Rennen für sich entscheiden? Hier erfahren Sie, wie Sie den Großen Preis von Monaco in der Formel 1 live im TV und Live-Stream sehen können. (Weiterlesen: Der Rennkalender zur Formel 1 2017.)

GP von Monaco 2017: Formel 1 live im Free-TV auf RTL

In Deutschland besitzt auch in der Saison 2017 der Privatsender RTL die Rechte an der Übertragung der Formel 1 live im Free-TV. Am Rennwochenende in Monte Carlo ist aber auch RTL-Partner n-tv an der Berichterstattung rund um die F1 beteiligt. Der Nachrichtensender zeigt Donnerstag, 25. Mai 2017, ab 9.55 und 13.55 Uhr das erste und zweite freie Training der Formel 1 live im Free-TV und Stream. Die Trainings beginnen um 10 und 14 Uhr deutscher Zeit. Der kostenlose Stream zur Formel 1 kann über die Internetseite von n-tv abgerufen werden.

RTL steigt am Samstag, 27. Mai 2017, in die Live-Übertragung zur Formel 1 in Monaco ein. Der Privatsender zeigt ab 13 Uhr eine Zusammenfassung des dritten freien Trainings im Free-TV. Anschließend wird ab 13.45 Uhr das Formel-1-Qualifying live im Free-TV auf RTL übertragen. Das Formel-1-Rennen in Monte Carlo am Sonntag, 28. Mai 2017, ist ab 13 Uhr mit Vorberichten live auf RTL zu sehen. Der Große Preis von Monaco beginnt nach deutscher Zeit um 14 Uhr. Für 15.45 Uhr ist die Siegerehrung angesetzt. Kommentiert wird die Formel 1 live im Free-TV auf RTL wie gewohnt von Heiko Waßer und Christian Danner. (Weiterlesen: Das sind die neuen Regeln bei der Formel 1 2017.)

Der Bezahlsender Sky zeigt derweil alle freien Trainings, das Qualifying und das Rennen der Formel 1 live im Fernsehen. Die Formel 1 wird an diesem Rennwochenende live auf dem kostenpflichtigen Sender „Sky Sport 1“ übertragen. Eine Übersicht mit allen Übertragungsterminen finden Sie am Ende des Artikels in der „Zur Sache“-Box.

F1-Rennen in Monte Carlo: Formel 1 live im Stream sehen

RTL bietet über das kostenpflichtige Portal „TV Now“ einen Live-Stream zur Formel 1 an. Nach einer erstmaligen Registrierung kann das volle Angebot von „TV Now“ inklusive eines Livestreams zum TV-Programm 30 Tage kostenlos getestet werden. Im Anschluss kostet die Nutzung monatlich 2,99 Euro. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Formel 1 2017 am Sonntag ebenfalls nicht nur live auf dem Sender „Sky Sport 1“, sondern auch im Stream auf „Sky Go“. Über das kostenpflichtige Portal können Sky-Abonnenten einen Livestream zur Formel 1 abrufen. Sky zeigt zudem auch alle Trainings und das Qualifying der Formel 1 live im TV und Stream im Internet.

In Österreich und der Schweiz halten die öffentlich-rechtlichen Sender ORF und SRF die TV-Übertragungsrechte an der Formel 1. Im Internet stellen beide Sender auch einen kostenlosen Live-Stream zur Formel 1 zur Verfügung. Aus rechtlichen Gründen sind diese Streams innerhalb Deutschlands allerdings nicht abrufbar. (Weiterlesen: Vettel will Hamilton auf Distanz halten.)

Formel 1 in der Wiederholung

RTL zeigt am Sonntag keine Wiederholung des Grand Prix von Monaco in der Formel 1 2017 im Free-TV. Im Internet kann das F1-Rennen in Monte Carlo aber kostenpflichtig in der RTL-Mediathek abgerufen werden. Auch bei „Sky Go“ sind die Wiederholungen zur Formel 1 kostenpflichtig abrufbar.