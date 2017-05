Osnabrück. Am Mittwochabend (20.45 Uhr, live Sport1/Sky) ist es soweit: Es kommt zum Finale in der UEFA Europa League zwischen Ajax Amsterdam und Manchester United. Beide gehören zu den besten Teams ihres Landes. Hier ein Überblick über die brillantesten Spieler beider Mannschaften.

Beide haben ihre glorreicheren Zeiten hinter sich, nichtsdestotrotz verspricht es ein überaus packendes Endspiel im zweithöchsten europäischen Wettbewerb zu werden. Ajax will den ersten internationalen Titel seit 22 Jahren, in Manchester warten die „Red Devils“ auch schon neun Jahre auf einen Erfolg in Europa. Große Ambitionen für beide, die ihre besten Mannschaften auf das Feld schicken werden.

Auf diese Spieler müssen Sie heute Abend achten.