Hamburger SV: Kommt Didavi bei Wolfsburg-Abstieg?

Erst am Samstag hatte der Hamburger SV höchstpersönlich den VfL Wolfsburg in die Relegation geschossen, jetzt wildern sie im Kader des abstiegsbedrohten Klubs. Sollte der VfL tatsächlich in der Relegation gegen Eintracht Braunschweig scheitern, sei Daniel Didavi ein heißer Kandidat beim HSV, berichtet die "Bild". Der Offensivspieler wechselte erst vor einem Jahr von Absteiger VfB Stuttgart nach Wolfsburg und kam in der abgelaufenen Spielzeit 18 Mal zum Einsatz.