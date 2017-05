Osnabrück. Transfermarkt 2017: Wer kommt, wer geht? Vom 1. Juli bis 31. August 2017 ist das Transferfenster in der 1. Bundesliga geöffnet. Hier ist der Überblick mit allen Transfers der 1. Bundesliga im Sommer 2017.

Nach der Saison ist vor der Saison: Zur neuen Spielzeit 2017/18 können sich die Bundesliga-Vereine während der Sommerpause verstärken und Spieler abgeben. Offiziell ist das Transferfenster der 1. Bundesliga vom 1. Juli bis 31. August 2017 geöffnet. Wir haben den Transfermarkt 2017 mit allen Wechseln im Überblick.

Transferticker: Alle Wechsel und die wichtigsten Gerüchte finden Sie in unserem Transferticker zur 1. Bundesliga.

1. Bundesliga: Transfermarkt im Sommer 2017 im Überblick

Stand: 28.05.2017, 15.00 Uhr. Quellen: bundesliga.de, kicker.de, transfermarkt.de (sortiert nach der Bundesliga-Abschlusstabelle 2016/17).

FC Bayern München:

Zugänge: Kingsley Coman (Juventus Turin, Kaufoption gezogen), Niklas Süle (TSG 1899 Hoffenheim), Sebastian Rudy (TSG 1899 Hoffenheim), Gianluca Gaudino (FC St. Gallen, Leih-Ende)

Abgänge: Medhi Benatia (Juventus Turin, Kaufoption gezogen), Holger Badstuber (Unbekannt), Philipp Lahm (Karriereende), Xabi Alonso (Karriereende), Tom Starke (Karriereende)

RB Leipzig:

Zugänge: Yvon Mvogo (BSC Young Boys Bern), Philipp Köhn (VfB Stuttgart U19), Anthony Jung (FC Ingolstadt 04, Leih-Ende), Nils Quaschner (FC Ingolstadt 04, Leih-Ende), Antinc Nukan (Besiktas Istanbul, Leih-Ende), Massimo Bruno (RSC Anderlecht, Leih-Ende)

Abgänge: Rani Khedira (Unbekannt), Agyemang Diawusie (SV Wehen Wiesbaden, Leihe)

Borussia Dortmund:

Zugänge: Ömer Toprak (Bayer 04 Leverkusen), Mahmoud Dahoud (Borussia Mönchengladbach), Neven Subotic (1. FC Köln, Leih-Ende)

Abgänge: Adrian Ramos (CQ Dangdai Lifan), Pascal Stenzel (SC Freiburg)

TSG 1899 Hoffenheim:

Zugänge: Florian Grilitsch (Werder Bremen), Kevin Akpoguma (Fortuna Düsseldorf, Leih-Ende), Nicolai Rapp (Greuther Fürth, Leih-Ende), Baris Atik (Sturm Graz, Leih-Ende), In-Hyeok Park (FC Koper, Leih-Ende), Antonio Colak (SV Darmstadt 98, Leih-Ende)

Abgänge: Niklas Süle (FC Bayern München), Sebastian Rudy (FC Bayern München)

1. FC Köln:

Zugänge: /

Abgänge: Maarcel Hartel (1. FC Union Berlin), Neven Subotic (Borussia Dortmund, Leih-Ende)

Hertha BSC Berlin:

Zugänge: Mathew Leckie (FC Ingolstadt 04), Marius Gersbeck (VfL Osnabrück, Leih-Ende)

Abgänge: Sami Allagui (FC St. Pauli), Allan (FC Liverpool U23, Leih-Ende)

SC Freiburg:

Zugänge: Pascal Stenzel (Borussia Dortmund), Florian Niederlechner (1. FSV Mainz 05), Fabian Schleusener (FSV Frankfurt, Leih-Ende), Sebastian Kerk (1. FC Kaiserslautern, Leih-Ende), Jonas Meffert (Karlsruher SC, Leih-Ende), Florian Kath (1. FC Magdeburg, Leih-Ende), Lucas Hufnagel (1. FC Nürnberg, Leih-Ende), Tim Kleindienst (1. FC Heidenheim, Leih-Ende), Caleb Stanko (FC Vaduz, Leih-Ende)

Abgänge: Fabian Menig (Preußen Münster), Mats Möller Daehli (FC St. Pauli, Leihe), Vincenzo Grifo (Borussia Mönchengladbach)

Werder Bremen:

Zugänge: Ludwig Augustinsson (FC Kopenhagen), Jerome Gondorf (SV Darmstadt 98), Marnon Busch (TSV 1860 München, Leih-Ende), Levent Aycicek (TSV 1860 München, Leih-Ende), Laszlo Kleinheisler (Ferencvaros Budapest, Leih-Ende), Lennart Thy (FC St. Pauli, Leih-Ende), Leon Guwara (SV Darmstadt 98, Leih-Ende), Thanos Petsos (FC Fulham, Leih-Ende)

Abgänge: Florian Grillitsch (TSG 1899 Hoffenheim), Clemens Fritz (Karriereende), Raphael Wolf (Unbekannt), Melvyn Lorenzen (Unbekannt), Santiago Garcia (Unbekannt)

Borussia Mönchengladbach:

Zugänge: Mickael Cuisance (AS Nancy U19), Julio Villalba (Cerro Porteno), Vincenzo Grifo (SC Freiburg)

Abgänge: Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Christofer Heimeroth (Karriereende), Andreas Christensen (FC Chelsea, Leih-Ende)

FC Schalke 04:

Zugänge: Nabil Bentaleb (Tottenham Hotspur, Kaufoption gezogen), Yevhen Konoplyanka (FC Sevilla, Kaufoption gezogen), Sidney Sam (SV Darmstadt 98, Leih-Ende), Felix Platte (SV Darmstadt 98, Leih-Ende), Fabian Reese (Karlsruher SC, Leih-Ende), Fabian Giefer (Bristol City, Leih-Ende)

Abgänge: Phil Neumann (FC Ingolstadt 04), Sascha Riether (Unbekannt), Timon Wellenreuther (Willem II Tilburg), Klaas-Jan Huntelaar (Unbekannt), Dennis Aogo (Unbekannt), Abdul Rahman Baba (FC Chelsea, Leih-Ende), Holger Badstuber (Unbekannt)

Eintracht Frankfurt:

Zugänge: Sebastian Haller (FC Utrecht)

Abgänge: Guillermo Varela (Manchester United, Leih-Ende), Jesus Vallejo (Real Madrid, Leih-Ende), Ante Rebic (AC Florenz, Leih-Ende), Shani Tarashaj (FC Everton, Leih-Ende), Michael Hector (FC Chelsea, Leih-Ende), Marius Wolf (Hannover 96, Leih-Ende), Haris Seferovic (Benfica Lissabon)

Bayer 04 Leverkusen:

Zugänge: Dominik Kohr (FC Augsburg), Marlon Frey (1. FC Kaiserslautern, Leih-Ende), Seung-Woo Ryu (Ferencvaros Budapest, Leih-Ende), Lukas Boeder (SC Paderborn, Leih-Ende), Andrejs Ciganiks (Viktoria Köln, Leih-Ende), Patrik Dzalto (SSV Jahn Regensburg, Leih-Ende), Kyriakos Papadopoulos (Hamburger SV, Leih-Ende), Marc Brasnic (Fortuna Köln, Leih-Ende), André Ramalho (1. FSV Mainz 05, Leih-Ende)

Abgänge: Ömer Toprak (Borussia Dortmund), Roberto Hilbert (Unbekannt)

FC Augsburg:

Zugänge: Shawn Parker (1. FC Nürnberg, Leih-Ende), Daniel Opare (RC Lens, Leih-Ende), Erik Thommy (SSV Jahn Regensburg, Leih-Ende), Tim Matavz (1. FC Nürnberg, Leih-Ende)

Abgänge: Dominik Kohr (Bayer 04 Leverkusen), Albian Ajeti (FC St. Gallen)

Hamburger SV:

Zugänge: Arianit Ferati (Fortuna Düsseldorf, Leih-Ende), Mohamed Gouaida (FC St. Gallen, Leih-Ende), Sven Schipplock (SV Darmstadt 98, Leih-Ende), Batuhan Altintas (Kasimpasa, Leih-Ende)

Abgänge: Johan Djourou (Unbekannt), Ashton Götz (Unbekannt), Kyriakos Papadopoulos (Bayer 04 Leverkusen, Leih-Ende), Matthias Ostrzolek (Hannover 96)

1. FSV Mainz 05:

Zugänge: Todor Nedelev (Botev Plovdiv, Leih-Ende), José Rodriguez (FC Malaga, Leih-Ende), Robin Zentner (Holstein Kiel, Leih-Ende)

Abgänge: Florian Niederlechner (SC Freiburg), Pierre Bengtsson (FC Kopenhagen), Bojan Krkic (Stoke City, Leih-Ende), André Ramalho (Bayer 04 Leverkusen, Leih-Ende)

VfL Wolfsburg / Eintracht Braunschweig:

Zugänge: /

Abgänge: /

VfB Stuttgart:

Zugänge: Toni Sunjic (US Palermo, Leih-Ende), Jan Kliment (Bröndby IF, Leih-Ende), Borys Tashchy (Zbrojovka Brünn, Leih-Ende)

Abgänge: Benjamin Uphoff (Karlsruher SC), Florian Klein (Unbekannt), Josip Brekalo (VfL Wolfsburg, Leih-Ende), Takuma Asano (Arsenal London, Leih-Ende)

Hannover 96:

Zugänge: Babacar Gueye (Zulte Waregem, Leih-Ende), Mevlüt Erdinc (FC Metz, Leih-Ende), Matthias Ostrzolek (Hamburger SV), Michael Esser (SV Darmstadt 98)

Abgänge: Artur Sobiech (Unbekannt), Stefan Strandberg (FK Krasnodar, Leih-Ende), Marko Maric (TSG 1899 Hoffenheim II, Leih-Ende), Andre Hoffmann (Fortuna Düsseldorf)

1. Bundesliga 2017/18: Saisonstart am 18. August 2017

Das Transferfenster der 1. Bundesliga ist vom 1. Juli bis 31. August 2017 geöffnet, gespielt wird aber schon früher wieder. Die neue Bundesliga-Saison 2017/18 beginnt am Wochenende vom 18. bis 20. August 2017. Die Winterpause beginnt nach dem 17. Spieltag am 15. bis 18. Dezember 2017. Die Rückrunde beginnt dann am 12. Januar 2018. Der letzte Bundesliga-Spieltag findet am 12. Mai 2018 statt - danach beginnt dann die Weltmeisterschaft 2018 in Russland.