Lukas Klostermann brachte RB Leipzig beim Heimsieg gegen Bremen in Führung. Foto: Robert Michael/dpa

Leipzig. Gegensätze in Leipzig. RB spielt fast schon meisterlich, Werder wie ein Absteiger. In dieser Form wird es für Bremen ganz, ganz schwer. Die Kohfeldt-Elf wartet in der Liga seit Stunden auf ein eigenes Tor.