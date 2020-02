Franziska Preuß trainiert am Schießstand in Antholz. Sie ist beim Mixed Startläuferin. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Antholz. In Antholz beginnt am 13. Februar die Biathlon-Weltmeisterschaft. Olympiasieger Arnd Peiffer ist beim ersten Rennen mit dabei und hat in der Südtirol-Arena die Aufstellung für das Mixed preisgegeben.