Leverkusens Spieler jübeln über das Tor zum 4.3. Foto: Bernd Thissen/dpa

Berlin. Das müssen der FC Bayern und RB Leipzig erst einmal toppen. Borussia Dortmund verliert ein am Ende spektakuläres Spiel in Leverkusen. Der Abstiegskampf der Bundesliga bleibt zudem spannend - in Bremen sieht es düster aus.