. Zwei Siege trennen die Lokalmatadorin Ashleigh Barty bei den Australian Open der Tennisprofis noch vom Titel. Seit 1978 gab es keine australische Siegerin mehr. Bartys nächste Gegnerin ist eine Halbfinal-Debütantin.

Melbourne dpa) - Als erste heimische Halbfinalistin bei den Australian Open seit 1984 nährt Ashleigh Barty die Hoffnungen der australischen Tennis-Fans.

Mit 7:6 (8:6), 6:2 bezwang die Weltranglisten-Erste am Dienstag Vorjahresfinalistin Petra Kvitova und revanchierte sich für das Viertelfinal-Aus gegen die zweimalige Wimbledon-Siegerin aus Tschechien in Melbourne vor einem Jahr. „Es ist unglaublich. Der erste Satz war entscheidend“, sagte Barty. Dem Sauerländer Jan-Lennard Struff blieb im Doppel ein weiteres Erfolgserlebnis verwehrt. Der Davis-Cup-Spieler verlor mit seinem finnischen Partner Henri Kontinen im Viertelfinale 4:6, 4:6 gegen das amerikanisch-britische Duo Rajeev Ram und Joe Salisbury.

Barty trennen nun noch zwei Siege von ihrem zweiten Titel bei einem der vier wichtigsten Turniere. Den ersten hatte sie im vergangenen Jahr bei den French Open in Paris gewonnen. Den nächsten Schritt kann die 23-Jährige im Halbfinale am Donnerstag gegen die Amerikanerin Sofia Kenin schaffen.

Die bislang letzte Australierin in der Vorschlussrunde war Wendy Turnbull 1984, die vier Jahre zuvor das Endspiel erreicht hatte. Eine australische Grand-Slam-Siegerin in Melbourne hat es seit 1978 nicht gegeben, als die Siegerin Chris O'Neil hieß.

Erstmals steht die amerikanische Tennisspielerin Sofia Kenin in einem Grand-Slam-Halbfinale. Bei den Australian Open gewann die 21-Jährige am Dienstag in Melbourne das Duell zweier Viertelfinal-Debütantinnen gegen die Tunesierin Ons Jabeur 6:4, 6:4.

Zwei Tage vor ihrem Viertelfinal-Erfolg hatte Kenin im Achtelfinale den Erfolgsweg der erst 15-jährigen Amerikanerin Cori Gauff beendet.