Bundestrainer Christian Prokop steht bei der Handball-EM unter Druck. Foto: Sascha Klahn/dpa

Wien. Handball-Bundestrainer Christian Prokop hat sich einen Spielertausch in seinem Kader vor dem Start in die Hauptrunde der Europameisterschaft offen gehalten. Er könne das bis zum Donnerstagmorgen um 9 Uhr entscheiden, sagte Prokop in Wien.