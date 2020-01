Titelverteidiger New England scheitert früh MEC öffnen

Quarterback Josh Allen (17/l) von den Buffalo Bills taucht zu einem Touchdown ab. Jahleel Addae (37)von den Houston Texans kann ihn nicht aufhalten. Foto: Eric Christian Smith/FR171023 AP/dpa

Foxborough. Titelverteidiger New England Patriots ist in den Playoffs der nordamerikanischen Football-Liga NFL schon in den Wild-Card-Spielen ausgeschieden.