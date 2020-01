Tour de Ski: Hennig wieder in den Top 10 MEC öffnen

Belegte in der Verfolgung in klassischer Technik über 10 Kilometer den neunten Rang: Katharina Hennig (r). Foto: Mathias Bergeld/Bildbyran via ZUMA Press/dpa

Toblach. Skilangläuferin Katharina Hennig hat am Mittwoch im italienischen Toblach den dritten Top-10-Platz für das deutsche Team bei dieser Tour de Ski geholt. Die Oberwiesenthalerin belegte in der Verfolgung in klassischer Technik über 10 Kilometer den neunten Rang.