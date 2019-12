Tom Kühnhackl (Nr. 14) feierte mit den New York Islanders einen Auswärtssieg. Foto: Andy Clayton-King/AP/dpa

St. Paul. Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl hat mit den New York Islanders in der nordamerikanischen NHL nach zuletzt drei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg gefeiert.