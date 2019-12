Die Überflieger des Tournee-Auftakts: Karl Geiger (l) und Ryoyu Kobayashi. Foto: Daniel Karmann/dpa

Oberstdorf. Endlich hat es auch in der Heimat geklappt! Karl Geiger erfreut sich an seinem Podestplatz in Oberstdorf. Der starke Start macht Hoffnung für die nächsten Stationen, doch zunächst zählt ein bisschen Ruhe.