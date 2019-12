Startet selbstbewusst in die Darts-WM: Gerwyn Price. Foto: Swen Pförtner/dpa

London. Die deutschen Spieler haben am Donnerstag in London Pause. In Gerwyn Price greift stattdessen einer der heißesten Titelkandidaten ins Geschehen ein - er hat immerhin einen Vize-Weltmeister als Gegner.