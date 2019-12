Johannes Thiemann und Luke Sikma treffen mit Alba Berlin auf die Münchner um Greg Monroe. Foto: Matthias Balk/dpa

Berlin. In Deutschland sind Bayern und Alba das Maß der Dinge im Basketball. In der europäischen Eliteliga treffen die Teams nun zum ersten Mal aufeinander - da geht es aber nicht um Topplätze. Das Duell in der Hauptstadt hat für die Clubs dennoch eine besondere Bedeutung.