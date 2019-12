Timo Werner von Leipzig jubelt über seinen Treffer zum 2:0. Foto: Bernd Thissen/dpa

Düsseldorf. Der Kampf um die Herbstmeisterschaft bleibt spannend. Mit dem sechsten Sieg in Serie hat Leipzig nach dem souveränen Sieg in Düsseldorf wieder Platz eins übernommen. Für Fortuna war es schon das fünfte Spiel in Serie ohne Sieg.