In Val d'Isère wurde wetterbedingt der Weltcup-Slalom abgesagt. Foto: Gabriele Facciotti/AP/dpa

. Val d'Isère (dpa) - Zu viel Wind und zu viel Schnee in den französischen Alpen haben zu einer Absage des Weltcup-Slaloms in Val d'Isère geführt. Nach mehreren Verschiebungen des geplanten Starts gab der Skiweltverband diese Entscheidung am Samstag bekannt.