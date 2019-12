Geht zum letzten Mal bei einer Darts-WM an den Start: Raymond van Barneveld. Foto: Jörg Carstensen/dpa

London. Nach dem Auftakt mit Michael van Gerwen stehen am Samstag bei der Darts-WM acht weitere Spiele an. Ex-Weltmeister Cross tritt an die Scheibe und auch Fünffach-Champ van Barneveld ist gleich gefordert.