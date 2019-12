Der deutsche Mavericks-Profi Maxi Kleber (M.) setzt sich am Korb gleich gegen zwei Gegenspieler durch. Foto: Gerald Herbert/AP/dpa

New Orleans. Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA den dritten Sieg in Folge gefeiert. Die Texaner besiegten auswärts die New Orleans Pelicans 118:97 (59:53). Der 27 Jahre alte Würzburger erzielte zwölf Punkte beim Sieg der Mavs.