Die Spieler von Werder Bremen feiern den Sieg in Wolfsburg vor ihrer Fankurve. Foto: Swen Pförtner/dpa

Wolfsburg. So ausgelassen haben die Spieler von Werder Bremen in dieser Saison noch nie gejubelt. Nach dem 3:2 in Wolfsburg war die Erleichterung groß. Es war der erste Sieg nach acht erfolglosen Spielen.