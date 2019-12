Paderborns Torwart Leopold Zingerle (l) kassiert den Trefer zum 0:1 durch Patrik Schick (r): Leipzig siegt mit 3:2 beim SC. Foto: Friso Gentsch/dpa

Paderborn. RB Leipzig macht im Moment einfach Spaß. In der Champions League im Achtelfinale, in der Liga ganz oben dabei. Mit einer beeindruckenden Offensivwucht marschiert das Nagelsmann-Team durch die Liga. Reicht es am Ende für den Titel?