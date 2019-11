Leipzigs Dayot Upamecano (l) und Benficas Ruben Dias kämpfen um den Ball. Foto: Jan Woitas/dpa

Leipzig. RB Leipzig ist erstmals in die K.o.-Runde der Champions League eingezogen. Möglich macht den Coup ein cooler Schwede: Emil Forsberg trifft in der Schlussphase gleich zweimal - aus einem 0:2 wird so das erlösende 2:2.