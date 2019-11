Mit Bayern in der Erfolgsspur: Bayerns Interimscoach Hansi Flick. Foto: Sven Hoppe/dpa

Belgrad. Mit dem vierten Sieg im vierten Spiel unter Hansi Flick will der FC Bayern den Gruppensieg in der Champions League perfekt machen. Leon Goretzka will ein „hochemotionales“ Spiel genießen. Der Erfolg in Belgrad soll Zwischenstation zu einer deutschen Bestmarke sein.