Dallas. Dirk Nowitzki ist gerade mal ein gutes halbes Jahr in Sportler-Rente, da pulverisiert sein Nachfolger in Dallas sämtliche Rekorde. Der 20 Jahre junge Luka Doncic wird schon mit den Allergrößten verglichen - Nowitzki hätte gerne noch ein Jahr mit dem Ausnahmetalent gespielt.

Die Spitze gegen Vereinslegende Dirk Nowitzki konnte sich Luka Doncic nicht verkneifen.

Auf die Frage nach der verbesserten Defensive seiner Dallas Mavericks antwortete das 20 Jahre alte Basketball-Wunderkind: „Letzte Saison hatten wir Dirk in der Verteidigung, das war hart.“ Erst lachten die Reporter, dann lachte auch Doncic laut los. „Ihr wisst, ich mache nur einen Spaß.“ Als direkter Nachfolger Nowitzkis hat der hochbegabte Slowene derzeit viel zu lachen, denn er pulverisiert sämtliche Rekordmarken - und wird in den unterschiedlichsten Statistiken schon mit Superstars wie LeBron James oder Legende Michael Jordan verglichen.

In der ersten Saison nach 21 Nowitzki-Jahren erinnert bis auf zwei Dirk-Silhouetten auf dem Parkett der Arena in Dallas nicht mehr viel an den gebürtigen Würzburger. Dallas spielt dynamisch und frech, verteidigt besser und glänzt offensiv - vor allem dank Doncic. „Luka schmeißt die Show. Wir alle hängen über einen Großteil des Spiels von ihm ab, und er spielt einfach unglaublich“, sagte Kristaps Porzingis, ebenfalls ein Basketball-Juwel, das die Zukunft der Mavs in den kommenden Jahren prägen soll.

Der furiose 137:123-Auswärtssieg bei Titelfavorit Houston Rockets am späten Sonntagabend war ein Zeichen der Stärke des neuen Teams in Dallas. Doncic lieferte 41 Punkte und zehn Assists. Blickt man auf seine Zahlen in seiner gerade mal zweiten NBA-Spielzeit, erinnert das an die ganz Großen dieser Sportart: 30,6 Punkte, 10,1 Rebounds und 9,8 Vorlagen. Diese Werte übertreffen die allermeisten Spielzeiten von Jordan oder James und das mit gerade 20 Jahren. Doncic gehört inzwischen zum engsten Favoritenkreis auf die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler (MVP) in der besten Basketball-Liga der Welt.

Trainer Rick Carlisle, der über ein Jahrzehnt mit Nowitzki arbeitete und zu einem Freund des Deutschen wurde, sagte über Doncic: „Besonderen Spielern wie ihm muss man vertrauen.“ Seinen Vorzeige-Schützling würde er nach eigenen Angaben „gegen keinen Spieler dieser Liga tauschen“. Der Slowene selbst bleibt auch nach dem fünften Sieg in Serie bescheiden. „Für mich geht es immer noch darum, die Playoffs zu erreichen. Wir haben die Playoffs noch nicht erreicht, wir müssen einfach weitermachen“, sagte Doncic. Mancher Experte hält Dallas schon für einen Titelkandidaten.

Nowitzki beobachtet all das aus der Ferne. Der 41-Jährige lebt zwar mit Frau und Kindern weiter in der Metropole in Texas, hat sich nach seinem Rücktritt im April aber etwas zurückgezogen. Beim 143:101 gegen Cleveland vergangene Woche war Nowitzki, nach dem in Dallas jüngst eine Straße benannt wurde, erstmals wieder in der Halle. Er sah, wie Doncic 30 Punkte und 14 Assists in gerade einmal 28 Minuten verbuchte. Die TV-Kamera fing ihn immer wieder grinsend auf seinem ungewohnten Sitzplatz ein.

Mit dieser wilden Basketball-Gruppe wäre Nowitzki gerne nochmal in eine 22. Saison gezogen, wie er selbst jüngst erzählte. „Die Spielerei hat noch Spaß gemacht. Ich könnte mich nochmal ein Jahr motivieren mit Luka und Kristaps, da wäre ich gerne noch dabei gewesen. Mit dem Fuß war es aber unmöglich, das hat mir den Spaß geraubt.“ Auch als Zuschauer und Fan dürfte er an diesem Team momentan mächtig Spaß haben.