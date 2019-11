Ist mit den deutschen Skispringern in Wisla gefordert: Markus Eisenbichler. Foto: Grzegorz Momot/PAP/dpa

Frankfurt/Main. Skispringen in Wisla, Ski alpin in Levi, Rodeln in Innsbruck: Die Wintersport-Saison nimmt allmählich Fahrt auf. Die DSV-Adler haben schon am zweiten Weltcup-Tag des Winters etwas gutzumachen.