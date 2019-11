Dortmunds Trainer Lucien Favre bei der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Paderborn. Foto: Bernd Thissen/dpa

Dortmund. Erneute Demütigung statt erhoffter Wiedergutmachung. Wie schon beim 0:4 in München präsentierte sich der BVB auch beim 3:3 gegen Paderborn desolat. Trainer Lucien Favre soll dennoch vorerst weitermachen - zumindest bis zum Spiel am Mittwoch in Barcelona.