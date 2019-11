Showdown in EM-Quali: Deutsche Gruppe ein Rechenexempel MEC öffnen

Hat die Qualifikation für die EM selbst in der Hand: Die deutsche Nationalmannschaft beim Training in Düsseldorf. Foto: Bernd Thissen/dpa

Berlin. Sechs Mannschaften sind schon durch, 14 weitere lösen am letzten Doppelspieltag das EM-Ticket. In der deutschen Gruppe muss ordentlich gerechnet werden. Bundestrainer Löw spricht von „verschiedenen Konstellationen“. Eine Premiere könnte es in Helsinki geben.