Ab 2021 tritt der neue WADA-Code in Kraft. Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Kattowitz. Auf der Welt-Anti-Doping-Konferenz in Kattowitz steht nach langer Debatte das neue Grundgesetz im Kampf gegen Sportbetrug. Der WADA-Code wird am 1. Januar 2021 in Kraft treten. Für die deutsche NADA ist er die robusteste Fassung, die es jemals gegeben hat.