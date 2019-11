Rudi Völler möchte mit Leverkusen noch Gruppendritter werden. Foto: Marius Becker/dpa

Leverkusen. Bayer Leverkusen ist in der Champions League schon nach drei von sechs Spielen so gut wie ausgeschieden. Dennoch ist das Spiel am Mittwoch gegen Atlético Madrid in vielerlei Hinsicht wichtig.