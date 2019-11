Bayerns Trainer Niko Kovac gibt sich trotz des Debakels gewohnt kämpferisch. Foto: Uwe Anspach/dpa

München. Am Tag nach dem Debakel in Frankfurt leitet Trainer Niko Kovac das Bayern-Training. Der Verein zitiert den angeschlagenen Coach mit optimistischen Aussagen für das Champions-League-Spiel am Mittwoch. Eine schnelle Trennung ist offenbar kein Thema.