Tiger Woods bei PGA-Turnier in Japan weiter an der Spitze

Liegt beim PGA-Turnier in Japan weiter an der Spitze: Tiger Woods. Foto: Lee Jin-Man/AP/dpa

Chiba. Golf-Superstar Tiger Woods hat seine Führung beim Premieren-Turnier der PGA-Tour in Japan verteidigt. Der 43 Jahre alte Kalifornier spielte in Chiba erneut eine starke 64er-Runde und liegt mit insgesamt 128 Schlägen weiter an der Spitze der ZOZO Championship.