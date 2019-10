Getümmel im Strafraum von AS Rom nach einem Gladbacher Angriff. Foto: Marius Becker/dpa

Rom. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga bleibt in der Europa League sieglos. Doch bei AS Rom schafft Borussia Mönchengladbach dank eines zweifelhaften Elfmeters in der Nachspielzeit noch ein Remis.