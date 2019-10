Hat mit dem BVB Inter Mailand im Visier: Lucien Favre. Foto: Bernd Thissen/dpa

Mailand. Anders als in der Bundesliga läuft für Dortmund in der Champions League bisher alles nach Plan. Mit einem Sieg bei Inter Mailand wäre das Achtelfinale nahe. Doch in Alcácer und Reus fehlen die beiden torgefährlichsten Spieler.