Seit 101 Partien ungeschlagen: Schachweltmeister Magnus Carlsen. Foto: Frank Augstein/AP/dpa

Isle of Man. Schachweltmeister Magnus Carlsen hat sich einen ganz besonderen Rekord gesichert: Der 28 Jahre alte Norweger blieb zum Abschluss des Turniers auf der Isle of Man in der 101. Partie in Serie ungeschlagen.