Filip Jicha führt Kiels Handballer wieder an die Spitze

Kiels Trainer Filip Jicha führt seinen THW wieder an die Spitze. Foto: Benjamin Nolte/dpa

Kiel. Der THW hat mit dem 33:30 über Montpellier HB den nächsten Schritt in Richtung Gruppensieg in der Champions League gemacht. Meister Flensburg-Handewitt verpasst mit dem 28:31 in Aalborg den Sprung auf Platz eins.