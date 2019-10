Haie Spieler Kevin Gagne jubelt über seinen Führungstreffer im Derby gegen Düsseldorf. Foto: Roberto Pfeil/dpa

Köln. Vor der Saison wurden die Kölner Haie als möglicher Meisterkandidat gehandelt. Der DEL-Saisonstart mit neuem Coach war aber schwach. Nach dem Derbysieg gegen Düsseldorf ist die Eishockey-Welt in Köln wieder in Ordnung. Anders als in Mannheim - der Meister erlebte ein Debakel.