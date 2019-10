Malaika Mihambo sorgte für die zweite deutsche Goldmedaille bei den Titelkämpfen in Doha. Foto: Oliver Weiken/dpa

Doha. Malaika Mihambo wird sich im Gegensatz zu Zehnkampf-König Niklas Kaul nicht so schnell in Deutschland groß feiern lassen. Die Weitsprung-Weltmeisterin von Doha fliegt am Montag direkt weiter nach Bangkok - ausspannen nach der erfolgreichsten Saison ihrer Karriere.