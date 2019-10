Ohne den verletzten Morten Olsen (l) kassierte Hannover die erste Saisonniederlage. Foto: Peter Steffen/dpa

Kassel. Das Meisterrennen in der Handball-Bundesliga verspricht zunehmend Spannung. Am 8. Spieltag erwischte es nun auch Tabellenführer Hannover in Melsungen. Die Titelfavoriten siegen und verkürzen den Rückstand.