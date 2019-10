1:1 in Saint-Etienne: VfL Wolfsburg weiter ungeschlagen MEC öffnen

Der VfL Wolfsburg hat in der Europa League den nächsten Schritt Richtung K.o.-Runde gemacht. Foto: Swen Pförtner/dpa

Saint-Etienne. Nunmehr neun Pflichtspiele ist der VfL Wolfsburg in dieser Saison ungeschlagen. Auch AS Saint-Etienne konnte die Niedersachsen nicht bezwingen. Mit guter Ausgangsposition geht der VfL nun in die beiden Vergleiche gegen das gleichfalls noch ungeschlagene Team aus Gent.