Frankfurts Trainer Adi Hütter will „die Niederlage gegen Arsenal vergessen machen“. Foto: Uwe Anspach/dpa

Guimarães. Nach dem Fehlstart gegen den FC Arsenal will Eintracht Frankfurt in der Europa League die ersten Punkte einfahren. Die Portugal-Erfahrung des neuen Sturm-Trios soll sich für die von Personalsorgen geplagten Hessen in Guimarães auszahlen.