Die Bayern besiegten Tottenham mit 7:2. Foto: Matthias Balk/dpa

London. An einem „historischen“ Abend demütigen die Bayern um Vier-Tore-Mann Gnabry den letztmaligen Champions-League-Finalisten Tottenham im eigenen, neuen Fußballtempel. Das 7:2 ist eine Ansage an alle Großen in Europa.