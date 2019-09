Robert Lewandowski (M) trifft zum 1:0 für Bayern München gegen den Kölner Sebastiaan Bornauw (l). Foto: Matthias Balk

München. Der FC Bayern München hat seine Fans zum Auftakt des 186. Oktoberfestes in Feierlaune versetzt. Der deutsche Meister schenkte dem 1. FC Köln am Samstag in der Fußball-Bundesliga beim 4:0 (1:0) kräftig ein.