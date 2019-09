Dortmunds Mats Hummels zeigte sich zuletzt in bestechender Form. Foto: Bernd Thissen

Dortmund. Mit einem Sieg in Frankfurt will der BVB seinen Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fortsetzen. Dazu soll auch der zuletzt starke Mats Hummels beitragen. Sowohl Trainer Lucien Favre als auch Sportdirektor machten sich für eine Rückkehr des Abwehrchefs in die DFB-Elf stark.