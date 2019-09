Die Adler Mannheim sind wieder Favorit auf den Gewinn der Meisterschaft. Foto: Uwe Anspach

Stuttgart. Die Adler Mannheim werden in der DEL wieder vorneweg marschieren, wenn die Mehrzahl der Trainer Recht behält. Der Meister liegt klar vor den Münchnern bei den Titel-Prognosen. EHC-Trainer Don Jackson hat aber natürlich was dagegen, dass die Adler am Ende wieder feiern.