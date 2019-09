Rafael Nadal gibt sich in New York keine Blöße MEC öffnen

Rafael Nadal besiegte im Viertelfinale Diego Schwartzman. Foto: Seth Wenig/AP

New York. Rafael Nadal ist in New York nicht zu stoppen. Als einziger der großen Drei ist er bei den US Open noch im Rennen und hat bislang erst einen Satz abgegeben. Jetzt wartet im Halbfinale ein Italiener, den vorher niemand auf der Rechnung hatte.