Rafael Nadal feiert seinen Sieg gegen Marin Cilic. Foto: Javier Rojas/Pi/Prensa Internacional via ZUMA

New York. Rafael Nadal nimmt in New York mal wieder Kurs in Richtung Finale. Gegen Marin Cilic gibt er den ersten Satz im Turnier ab, gerät aber nicht wirklich in Gefahr. Bei den Damen gibt es auf jeden Fall eine neue Siegerin.