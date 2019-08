Drittrunden-Aus für Andrea Petkovic in New York MEC öffnen

Ist in der dritten Runde der US Open ausgeschieden: Andrea Petkovic. Foto: Michael Owens/AP

New York. Tennisspielerin Andrea Petkovic ist bei den US Open in der dritten Runde ausgeschieden. Die 31 Jahre alte Darmstädterin verlor in New York gegen die Belgierin Elise Mertens mit 3:6, 3:6 und verpasste damit den Einzug ins Achtelfinale.