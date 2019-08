Holten WM-Bronze im Doppelzweier: Jonathan Rommelmann und Jason Osborne. Foto: Matthias Schrader/AP

Ottensheim. Jason Osborne und Jonathan Rommelmann haben dem Deutschen Ruderverband (DRV) bei der WM in Österreich die erste Medaille in den olympischen Disziplinen beschert. Die Crew im leichten Doppelzweier kam am Samstag im Finale der Titelkämpfe als Dritter ins Ziel.