Qualifikant Koepfer in New York überraschend in Runde drei MEC öffnen

Dominik Koepfer erreichte in New York die dritte Runde. Foto: Adam Hunger/AP

New York. Dominik wer? Der erste Deutsche in der dritten Runde der US Open ist in Deutschland immer noch nicht allen Tennisfans ein Begriff. Doch dank einer starken Leistung ist Dominik Koepfer in New York weiter dabei.